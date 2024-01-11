Friday, 12 January 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق 85 منشأة وإنذار 5491 أخرى في الزرقاء

1/11/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمرو الحموي- أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء 85 منشأة، وأوقفت 475 منشأة عن العمل، في حين وجّهت 5491 إنذارًا خلال العام الماضي.

وأضافت المؤسسة لـ"الغد"، أنها أتفلت كمية من المواد الغذائية شملت 65192 كغم من المواد الصلبة و15474 لترا من المواد السائلة.

جاء ذلك ضمن الجولات التي نفّذتها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي والتي وصلت لأكثر من 12109 جولات.

وتابعت المؤسسة أنها تعاملت مع 551 شكوى وردت إليها من المواطنين عبر القنوات المتخصصة لاستقبال الشكاوى.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفذ جولات رقابة على مدار الساعة لضمان وجود أفضل المنتجات في الأسواق الأردنية.

MENAFN11012024000072011014ID1107710825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث