إغلاق 85 منشأة وإنذار 5491 أخرى في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمرو الحموي-
أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء
في محافظة الزرقاء 85 منشأة، وأوقفت 475 منشأة عن العمل، في حين وجّهت 5491
إنذارًا خلال العام الماضي.
وأضافت المؤسسة لـ"الغد"، أنها أتفلت
كمية من المواد الغذائية شملت 65192 كغم من المواد الصلبة و15474 لترا من المواد
السائلة.
جاء ذلك ضمن الجولات التي نفّذتها فرق الرقابة
والتفتيش التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي والتي وصلت لأكثر من 12109 جولات.
وتابعت المؤسسة أنها تعاملت مع 551 شكوى وردت إليها
من المواطنين عبر القنوات المتخصصة لاستقبال الشكاوى.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفذ
جولات رقابة على مدار الساعة لضمان وجود أفضل المنتجات في الأسواق الأردنية.
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