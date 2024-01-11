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بلدية إربد تفتتح 4 مراكز إيواء

1/11/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إنه تم تخصيص قرابة 60 آلية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين- لا قدر الله-.

وأضاف خريس أن البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية بالعمل ضمن فرق الطوارئ، وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولمناوبات مختلفة، كما قامت البلدية بتجهيز وفتح أربعة مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.

وتابع أن غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضابطين للارتباط يتلقيان الشكاوى ويوثقانها ويعملان على التنسيق مع مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.

وأكد خريس أن البلدية وطيلة المنخفضات الماضية لم تتعامل مع أي ملاحظة تشكل خطراً على حياة المواطنين، وأبدت جاهزيةً عالية في حل جميع الملاحظات بشكل فوري، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين من حيث عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي والتأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار.

ولفت إلى أن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.

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