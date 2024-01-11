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الترقيع.. هدر مالي يفاقم مشكلة الشوارع المدمرة بالكرك

1/11/2024 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- يعد تهالك الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمختلف مناطق بلديات الكرك إحدى أهم وأكبر التحديات التي تواجه المجالس البلدية بالمحافظة على الإطلاق، وخصوصا مع تفاقم المشكلة من حفر صغيرة بالشوارع يتكرر ترقيعها سنويا، إلى حفر عميقة تعمق الإنفاق المهدور على عمليات الترقيع غير المجدية.
ووفق سكان فإن غالبية الطرق والشوارع داخل حدود البلديات وخارجها مضى على تعبيدها عشرات السنين، وقد أصبحت بحاجة ماسة إلى إعادة تعبيد ولم يعد يجد معها عمليات تأهيل موسمية بسيطة كما يجري حاليا.
ويؤكد سكان وعاملون في بلديات بالكرك أن غالبية الشوارع التي يجري عليها عملية ترقيع بالإسفلت لتغطية الحفر الكثيرة، تعود إلى حالها بعد أقل من شهرين وخصوصا في موسم الأمطار، معتبرين أن ذلك بات يشكل هدرا ماليا يجب الحد منه ووقف استمرار عمليات الترقيع غير المجدية.
وتفرض كلف تعبيد الشوارع المرتفعة، أن تسعى البلديات إلى الاقتراض أو الحصول على منحة من جهة ما، وهو الأمر الذي أصبح بعيد المنال في ظل ظروف البلديات المالية الصعبة حاليا والتي تعاني غالبيتها عجزا ماليا كبيرا.
وبسبب ظروفها المالية الصعبة وتراجع موازناتها، تجري غالبية بلديات الكرك بشكل دائم عمليات ترقيع للشوارع على أمل التخفيف من شكاوى المواطنين، إلا أن عمليات الترقيع هذه سرعان مع تزول وتعود الشوارع إلى أسوأ مما كانت عليه.
وفي غالبية بلدات وقرى المحافظة، يشكو سكان من تردي أوضاع الشوارع والتي مضى على تعبيدها سنوات عدة، وباتت أشبه بلوحة حفريات أكثر منها شوارع لسير المركبات.
ويؤكد طارق المبيضين من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك أن شوارع البلدة التي تعتبر أهم مواقع البلدية اقتصاديا حيث تضم أهم الأسواق التجارية بالمدينة تحولت مع مرور الوقت إلى كارثة على السكان والمرتادين من مختلف مناطق الكرك، مشيرا إلى أن عمليات الترقيع تعكس ضعف البلدية وعدم قدرتها على توفير حلول دائمة بإعادة تأهيل الشوارع.
وبين أن كل تلك الاجراءات السابقة التي نفذتها البلدية لم تعد تجد نفعا مع البنية التحتية المتردية والمهترئة لغالبية الشوارع الداخلية بالبلدات والقرى والتي تسببت بأعطال كبيرة لمركبات السكان، لافتا أن حال الشوارع أضاف عليهم عبئا ماليا نتيجة كثرة أعطال مركباتهم.
وأشار علي الصرايرة إلى أن معاناة السكان المستمرة منذ سنوات تزداد بشكل أكبر خلال موسم الأمطار، وتكاد لا تسلم منطقة من مناطق الكرك من سوء حال الطرق والذي يظهر لاحقا على مركبات المواطنين بقائمة من الأعطال، لافتا إلى أن كل ما تجريه البلدية هو فقط عمليات الترقيع والتي تجري ايضا بشكل موسمي وليس دائما.
وأشار إلى أن هناك شوارع وطرق أصبحت منسية تماما ولم تر خدمة التعبيد أو الصيانة منذ سنوات عدة، مبينا أن البلديات لم تعمل على تعبيد أو صيانة طرقها وشوارعها، ما أحال الشوارع إلى حفر ومطبات يصعب سير المركبات والمشاة عليها.
ويرى أن بلدية الكرك مطالبة بالعمل على تعبيد الشوارع بشكل جيد، حرصا على سلامة مركبات المواطنين، وعدم تنفيذ عمليات الترقيع الموسمية والتي لا تغني عن تعبيد الشوارع حيث يتم وضع كميات من الإسفلت بالحفر وسرعان ما تزول مجددا.
وقالت أم فرحان المدادحة من سكان ضاحية المرج إن غالبية الشوارع، وخصوصا الرئيسة منها، أصبحت حفرا أكثر منها شوارع، حتى بعد وقت قصير من عمليات الترقيع الماضية ما استدعى إعادة ترقيعها وهي دوامة لا تنتهي، مشيرة إلى أن المواطنين في حالة يأس بإمكانية إعادة التعبيد الكلي للشوارع وأصبحوا يفرحون من قيام البلدية بترقيع حفر هنا وهناك وهو أمر مخجل في بلدية عريقة مثل الكرك.
من جهته أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية وفقا لموازنتها عمليات تعبيد وإعادة تأهيل طرق وشوارع كثيرة في مناطقها كافة من دون استثناء، مبينا أن مشاريع التعبيد شملت غالبية مناطق وبلدات البلدية، وبكلفة مليون و300 ألف دينار.
وأكد المعايطة بأن العديد من شوارع وطرقات البلدية كانت مدمرة ووضعها صعب للغاية ويجب إعادة تعبيدها ولا تنفع معها الصيانة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل بشكل دائم على صيانة الشوارع والطرق لحين تنفيذ عمليات إعادة تعبيد شاملة لها.
من جهته أكد عضو مجلس بلدية الكرك علي الجعافرة أن هناك شوارع عديدة بمناطق بلدية الكرك بحاجة إلى إعادة تأهيل ولا ويمكن أن تنفع معها عمليات الترقيع التي تجري الآن، إلا أن ظروف البلدية المالية الصعبة تمنع ذلك.
وتابع: مع ذلك يجهد المجلس البلدي في الحصول على كميات من الإسفلت من بعض الشركات بالمحافظة من أجل ترقيع الحفر في الشوارع.

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