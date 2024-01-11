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11 ساعة نوم أسبوعيا يخسرها مالكو الحيوانات الأليفة

1/11/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يشعر فيه كثيرون بالحماسة والإثارة لامتلاك حيوان أليف، كشف استطلاع جديد للرأي أن صاحب الحيوان الأليف العادي يشعر بالذعر بشأن حيوانه ذي الفراء 72 مرة في السنة.
بين الحوادث التي حدثت بالفعل، والمواقف الافتراضية التي يمكن أن تحدث، أو المخاوف بشأن كليهما، يكشف الاستطلاع الذي شمل 2000 شخص من أصحاب القطط والكلاب أن حالات الذعر هذه تحدث حوالي 6 مرات في الشهر.
أمثلة لحالات الذعر
تشيع عدد من حالات الذعر على الحيوانات الأليفة، ومنها عندما يتقيأ رفيقهم (الحيوان الأليف) بشكل غير متوقع (52%)، أو يسقط من الكرسي أو الأريكة (48%)، أو ينزلق من مقوده أثناء وجوده بالخارج (45%).
تشمل المواقف الشهرية الأخرى للذعر رفض تناول وجبة (43%)، أو عدم الحضور عند مناداتهم بأسمائهم (28%)، أو عدم إظهار الاهتمام باللعب بألعابهم (18%)، أو حتى الهروب من المنزل أو الفناء (15%).
قلق متكرر
كشفت نتائج استطلاع أجرته OnePoll نيابة عن Tractive، أن المشاركين في الاستطلاع يشعرون بالقلق بشأن سلامة حيواناتهم الأليفة بمعدل 3 مرات يوميًا، ويقضون حوالي 5 ساعات بعيدًا عن صديقهم ذي الأرجل الأربعة في أي يوم.
عندما يكون حيوانهم الأليف في المنزل دونهم، يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بالقلق بشأن ما إذا كان حيوانهم الأليف قد دخل في شيء ليس من المفترض أن يفعله (68%)، أو إذا كان حيوانهم الأليف حزينًا لأنهم ابتعدوا عنه (47%)، أو إذا كان جائعًا (45%)، وحتى لو خرجوا من المنزل أو الفناء (21%).
افتقاد النوم
يعترف ما يقرب من 2 من كل خمسة (39%) أنهم يفقدون أكثر من 11 ساعة من النوم كل أسبوع بسبب القلق بشأن حيواناتهم الأليفة.
قد يكون هذا بسبب أن 15% منهم يهتمون بقضايا صحة حيواناتهم الأليفة أكثر من اهتمامهم بقضاياهم الصحية. وبالمثل، قال 13% إنهم قلقون أكثر بشأن صحة حيواناتهم الأليفة.
يقول المتحدث باسم الشركة أندرو بليمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Tractive ((قليل من الأشياء يمكن أن تجلب نفس القدر من الفرح أو القلق مثل امتلاك حيوان أليف)).
ويتابع ((تساعدك أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في العثور على حيوانك الأليف بسرعة عند هروبه وإرسال تنبيهات صحية إليك حتى تتمكن من اكتشاف المشكلات المحتملة مبكرا)).
هروب متكرر
يقول أكثر من ثلث أصحاب الحيوانات الأليفة (37%) إن حيواناتهم قد هربت من منزلهم في مناسبة واحدة على الأقل. وقال 13% آخرون إنهم تلقوا إنذارًا كاذبًا بشأن هروب حيواناتهم. من بين هؤلاء المشاركين، اتخذ معظمهم الإجراء على الفور وبدأوا في الاتصال بالأصدقاء والجيران (56%) أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي (54%).
قام مالكون آخرون للحيوانات الأليفة بوضع منشورات (45%)، واتصلوا بالسلطات المحلية (41%)، بل واتهموا أفرادًا آخرين من أسرهم بالسماح لحيواناتهم الأليفة بالخروج (19%). في حين أن 38% أصيبوا بالذعر ببساطة، اعترف عدد مماثل (36%) أنهم لم يكونوا مهتمين، لأن ((التحرك الفردي)) هو أمر معتاد.
ومع ذلك، استغرق الأمر ما يقرب من يوم عمل كامل، أو حوالي سبع ساعات، حتى يتمكن الشخص العادي من تحديد موقع حيوانه الأليف. وجد العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة صديقهم ذو الأرجل الأربعة في مكان قريب، بما في ذلك الاختباء في ساحة جارهم (54%)، أو تحت منزلهم أو فنائهم (45%)، أو زيارة جيرانهم (29%).
أخذت الحيوانات الأليفة الأخرى مغامرتها على محمل الجد وانتهى بها الأمر على بعد أميال من المنزل (54%)، أو تتجول في الشارع (43%)، أو حتى عند طبيب بيطري، أو مركز شرطة، أو مأوى (36%).
بغض النظر عن الخبرة السابقة، يعتقد 3 من كل خمسة (60%) أن حيواناتهم الأليفة من المرجح أن تستمتع برحلة في الهواء الطلق طوال الليل بمفردها.
((يمكن لأي شخص فقد حيوانًا أليفًا أن يخبرك أن تلك الدقائق أو الساعات أو الأيام كانت من بين أكثر اللحظات إرهاقًا في حياته)).
يقول بليمان ((من المهم اتباع نهج متعدد الطبقات لمنع فقدان الحيوانات الأليفة، بما في ذلك بطاقات الهوية والرقائق الدقيقة وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS))).
ويضيف ((من المشجع أن نرى الأشخاص يتخذون هذه الخطوات بشكل استباقي من أجل سلامة حيواناتهم الأليفة)). وقال نصف المشاركين في الاستطلاع (55 %) إنه ((تم العثور على حيواناتهم الأليفة لأنه تم وضع شريحة إلكترونية عليها ومسحها ضوئيًا عند إحضارها إلى ملجأ أو طبيب بيطري، واستخدم 48% منهم جهاز تتبع)).
2000 من مالكي القطط والكلاب شاركوا في الاستطلاع
%52 ذعروا لتقيؤ حيوانهم الأليف بشكل غير متوقع
%48 ذعروا لسقوطه من الكرسي أو الأريكة
%45 ذعروا لانزلاقه من مقوده أثناء وجوده بالخارج
%43 ذعروا لرفضه تناول وجبة
%28 ذعروا لعدم حضوره عند مناداته باسمه
%18 ذعروا لعدم إظهاره الاهتمام باللعب بألعابه
%15 ذعروا لهروبه من المنزل

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