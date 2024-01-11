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خطآن يقصران عمر بطارية Iphone

1/11/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) - استخدام ملحقات الشحن الرخيصة
أجهزة الآيفون باهظة الثمن حقا، وملحقاتها كذلك، فعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية.
وعندما تستخدم كابلا للشحن غير متوافق مع جهازك، فإنك تخاطر بعدم شحن هاتفك بشكل كافٍ وإحداث تلف في بطاريته.
- استنزاف البطارية حتى النهاية
لا ينبغي أن تترك البطارية تنخفض إلى أقل من 10%.
كما لا يجب الاستمرار بشحن البطارية عند بلوغها نسبة 100%.
حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80% في جميع الأوقات، إن أمكن.
شحن جهازك ليس بالأمر المعقد، ولكن التأكد من استخدام الملحقات المناسبة واتباع بعض النصائح حول عدم المبالغة في استخدام هاتفك يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية.

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