خطآن يقصران عمر بطارية Iphone

(MENAFN
- Al Watan) - استخدام ملحقات الشحن الرخيصة
أجهزة الآيفون باهظة الثمن حقا، وملحقاتها كذلك، فعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية.
وعندما تستخدم كابلا للشحن غير متوافق مع جهازك، فإنك تخاطر بعدم شحن هاتفك بشكل كافٍ وإحداث تلف في بطاريته.
- استنزاف البطارية حتى النهاية
لا ينبغي أن تترك البطارية تنخفض إلى أقل من 10%.
كما لا يجب الاستمرار بشحن البطارية عند بلوغها نسبة 100%.
حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80% في جميع الأوقات، إن أمكن.
شحن جهازك ليس بالأمر المعقد، ولكن التأكد من استخدام الملحقات المناسبة واتباع بعض النصائح حول عدم المبالغة في استخدام هاتفك يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية.
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