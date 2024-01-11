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Sirarsirar By Stc شريكا معتمدا لتقديم الخدمات الاحترافية وأعمال التنفيد لمنتجات Zscaler في المملكة

1/11/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة sirar by stc وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc عن اعتماده من قبل شركة“Zscaler” الرائدة في حلول أمان الويب المستندة إلى السحابة ، وذلك لتكون sirar by stc الشريك المعتمد والوحيد لتقديم الخدمات الاحترافية وعمليات التنفيذ لمنتجات“Zscaler” في المملكة العربية السعودية.
حيث سيمنح هذا الاعتماد الصلاحية لشركة sirar by stc على توفير مجموعة من الخدمات مثل Zscaler Internet Access (ZIA)، وZscaler Private Access (ZPA)، وZscaler Digital Experience (ZDX) للقطاعين العام والخاص في المملكة، مما يظهر التزام الشركة على توفير منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية لعملائها، مرسخًا كذلك مكانتها كمزود موثوق لحلول الأمن السيبراني في المملكة
وصرح عبدالرحمن المنيع، الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق في sirar by stc: "نفخر بكوننا الشريك المعتمد الوحيد لتقديم الخدمات الاحترافية وعمليات التنفيذ لمنتجات“Zscaler” في المملكة، إذ يأتي ذلك في إطار جهودنا لتقديم حلول أمنية مبتكرة للحماية من الهجمات السيبرانية"، وأضاف: "ستزيد منصة“Zscaler” من قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية الملحة التي تواجه المنشآت المختلفة في المملكة."
من جهته، صرح السيد لورانس موريسون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة“Zscaler”: " نسعد بتعاوننا مع شركة sirar by stc لتقديم حلول أمان الويب المستندة إلى السحابة في المملكة العربية السعودية، حيث تعزز هذه الشراكة التزامنا، وتمكننا من إتاحة منصتنا الأمنية السحابية المبتكرة Zero Trust Exchange لنطاق أوسع. كما نتطلع إلى العمل مع sirar by stc لتوفير قيمة استثنائية وحلول أمنية شاملة للمؤسسات في المملكة."

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