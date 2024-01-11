Sirarsirar By Stc شريكا معتمدا لتقديم الخدمات الاحترافية وأعمال التنفيد لمنتجات Zscaler في المملكة

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة sirar by stc وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc عن اعتماده من قبل شركة“Zscaler” الرائدة في حلول أمان الويب المستندة إلى السحابة ، وذلك لتكون sirar by stc الشريك المعتمد والوحيد لتقديم الخدمات الاحترافية وعمليات التنفيذ لمنتجات“Zscaler” في المملكة العربية السعودية.
حيث سيمنح هذا الاعتماد الصلاحية لشركة sirar by stc على توفير مجموعة من الخدمات مثل Zscaler Internet Access (ZIA)، وZscaler Private Access (ZPA)، وZscaler Digital Experience (ZDX) للقطاعين العام والخاص في المملكة، مما يظهر التزام الشركة على توفير منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية لعملائها، مرسخًا كذلك مكانتها كمزود موثوق لحلول الأمن السيبراني في المملكة
وصرح عبدالرحمن المنيع، الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق في sirar by stc: "نفخر بكوننا الشريك المعتمد الوحيد لتقديم الخدمات الاحترافية وعمليات التنفيذ لمنتجات“Zscaler” في المملكة، إذ يأتي ذلك في إطار جهودنا لتقديم حلول أمنية مبتكرة للحماية من الهجمات السيبرانية"، وأضاف: "ستزيد منصة“Zscaler” من قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية الملحة التي تواجه المنشآت المختلفة في المملكة."
من جهته، صرح السيد لورانس موريسون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة“Zscaler”: " نسعد بتعاوننا مع شركة sirar by stc لتقديم حلول أمان الويب المستندة إلى السحابة في المملكة العربية السعودية، حيث تعزز هذه الشراكة التزامنا، وتمكننا من إتاحة منصتنا الأمنية السحابية المبتكرة Zero Trust Exchange لنطاق أوسع. كما نتطلع إلى العمل مع sirar by stc لتوفير قيمة استثنائية وحلول أمنية شاملة للمؤسسات في المملكة."
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