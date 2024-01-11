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المياه الوطنية سحب المياة الجوفية بحي الريان لا يتعلق بأعمال الشركة

1/11/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه تجاوبا مع مانشرته "الوطن" حول عدم وجود تصريف للمياه الجوفية والصرف الصحي بحي الريان في محافظة جدة، المنشور في تاريخ 6 يناير الجاري، فإن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأكدت أنه تمت إزالة وسحب المياه الجوفية المشار اليها في الخبر الصحفي بحي الريان، مفيدة أن ذلك ليس ضمن أعمال ومهام الشركة.
وأضافت: "نبين لكم ان الشركة تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية، ويأتي من ضمنها مشاريع الصرف الصحي بالحي المذكور والتي سيتم البدء بتنفيذها وفقا للخطط والأولويات المتبعة".
ودعت الشركة عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة او استفسار بالتواصل معها عبر الفرع الالكتروني com) ، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، او من خلال تطبيق المياه المتوفر على Apple) (Store) و(Google play)، ويمكن ايضاً التواصل عبر رقم البلاغات الخاص بخدمة صديق المياه (931).

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