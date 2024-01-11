قناة السويس تُجري مناقشات مع مجموعة CMA CGM لمتابعة سياسات الإبحار

(MENAFN
- Al-Borsa News) كابو: السفن التى حولت مسارها لم تكن القناة خيارها الأول
اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مجموعة“CMA CGM” لمتابعة سياسات الإبحار في القناة، فى ظل تطورات الأوضاع عند باب المندب.
وقالت الهيئة، إن الإجتماع يأتى فى إطار الحرص على التواصل مع عملاء القناة من الخطوط الملاحية العالمية.
موضوعات متعلقة
بورصات الخليج تغلق على ارتفاع ومؤشر السعودية يواصل خسائره ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم البورصة تغلق على ارتفاع 0.21% بتداولات 3.8 مليار جنيه
تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي“CMA CGM” تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة.
أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تحقيق التواصل الفعال مع كافة عملائها والتنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.
وأضاف رئيس الهيئة أن الأوضاع الحالية تظل مؤقتة وهو ما يجعل من التواصل الفعال والتنسيق المشترك الطريقة المثلى لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة والتي تحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.
من جانبها، أكدت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM حرص المجموعة على الحفاظ على استمرار حركة عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس لما تمثله القناة من ممر حيوي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وأشارت كريستين كابو إلى استمرار سياسة المجموعة في مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب جداول الإبحار للسفن التابعة للمجموعة حيث مازالت تعبر سفن تابعة للمجموعة عبر قناة السويس فيما تلجأ بعض السفن الأخرى للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM، أن المجموعة لجأت لتحويل مسار بعض السفن التابعة لها بصورة مؤقتة والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح نظرا للأوضاع الأمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن غالبية السفن التي تحولت عن عبور قناة السويس لم تكن القناة كطريق بحري خيارها الأول حيث كانت وجهتها الساحل الأمريكي.
MENAFN11012024000202011048ID1107710768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.