قناة السويس تُجري مناقشات مع مجموعة CMA CGM لمتابعة سياسات الإبحار

اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مجموعة“CMA CGM” لمتابعة سياسات الإبحار في القناة، فى ظل تطورات الأوضاع عند باب المندب.

وقالت الهيئة، إن الإجتماع يأتى فى إطار الحرص على التواصل مع عملاء القناة من الخطوط الملاحية العالمية.

موضوعاتبورصات الخليج تغلق على ارتفاع ومؤشر السعودية يواصل خسائره ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم البورصة تغلق على ارتفاع 0.21% بتداولات 3.8 مليار جنيه

تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي“CMA CGM” تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة.

أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تحقيق التواصل الفعال مع كافة عملائها والتنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأوضاع الحالية تظل مؤقتة وهو ما يجعل من التواصل الفعال والتنسيق المشترك الطريقة المثلى لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة والتي تحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.

من جانبها، أكدت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM حرص المجموعة على الحفاظ على استمرار حركة عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس لما تمثله القناة من ممر حيوي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشارت كريستين كابو إلى استمرار سياسة المجموعة في مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب جداول الإبحار للسفن التابعة للمجموعة حيث مازالت تعبر سفن تابعة للمجموعة عبر قناة السويس فيما تلجأ بعض السفن الأخرى للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM، أن المجموعة لجأت لتحويل مسار بعض السفن التابعة لها بصورة مؤقتة والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح نظرا للأوضاع الأمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن غالبية السفن التي تحولت عن عبور قناة السويس لم تكن القناة كطريق بحري خيارها الأول حيث كانت وجهتها الساحل الأمريكي.