رئيس الوزراء يتفقد مصنع حياة إيجيبت للمنتجات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع حياة إيجيبت للمنتجات الصحية، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، في ختام جولته اليوم الخميس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها مخزن المنتجات الأولية، ومنطقة الصوامع، وخط الإنتاج الرئيسي، وغرفة التحكم، وخط التعبئة، والمخازن النهائية، وشاهد عينات من المنتجات.

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وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تطورات المشروع بالمرحلة الثانية منه، حيث أوضح محمد أبو زهرة، مدير الصيانة الميكانيكية بالمصنع، أن التوسعات الجديدة بمصنع الأقمشة غير المنسوجة تبلغ مساحتها 11.1180 م2، بتكلفة استثمارية نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ويقوم المشروع بتصدير 90%؜ من المنتجات بعائد سنوي 55 مليون دولار، ويوفر المشروع الجديد 145 فرصة عمل مباشرة، ليصل إجمالي العاملين بالمجمع الصناعي بقطاع السخنة لنحو 1081 عاملا، بالإضافة إلى 6500 فرصة عمل غير مباشرة، وبدأ المشروع التشغيل الفعلي في مايو 2023، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو 33.295 طن.

من جانبه، أشار محمد سلامة، مدير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظم الصناعية بالمصنع، إلى أن المشروع ينتج منتجات صحية تتضمن أقمشة غير منسوجة لصناعة الحفاظات والمستلزمات الخاصة بالمرأة، وكذا الكمامات، حيث يختص بانتاج المنتجات غير المنسوجة ومناديل السحب، والمناديل الورقية، وأقنعة الوجه، وكذلك منتجات التغليف.

وأضاف أن تواجد المصنع في منطقة السخنة الصناعية يعدٌ أحد أهم عوامل دعم وانتشار منتجات الشركة نظراً للموقع الاستراتيجي المميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية، والذي يُمكن مستثمري المنطقة الاقتصادية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

من جهته، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة“حياة إيجيبت” تعدٌ أكبر منتجي المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاظات الأطفال على مستوى العالم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في اكثر من 100 دولة عبر خمس قارات.