رئيس الوزراء يتفقد مصنع حياة إيجيبت للمنتجات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع حياة إيجيبت للمنتجات الصحية، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، في ختام جولته اليوم الخميس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها مخزن المنتجات الأولية، ومنطقة الصوامع، وخط الإنتاج الرئيسي، وغرفة التحكم، وخط التعبئة، والمخازن النهائية، وشاهد عينات من المنتجات.
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وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تطورات المشروع بالمرحلة الثانية منه، حيث أوضح محمد أبو زهرة، مدير الصيانة الميكانيكية بالمصنع، أن التوسعات الجديدة بمصنع الأقمشة غير المنسوجة تبلغ مساحتها 11.1180 م2، بتكلفة استثمارية نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ويقوم المشروع بتصدير 90% من المنتجات بعائد سنوي 55 مليون دولار، ويوفر المشروع الجديد 145 فرصة عمل مباشرة، ليصل إجمالي العاملين بالمجمع الصناعي بقطاع السخنة لنحو 1081 عاملا، بالإضافة إلى 6500 فرصة عمل غير مباشرة، وبدأ المشروع التشغيل الفعلي في مايو 2023، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو 33.295 طن.
من جانبه، أشار محمد سلامة، مدير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظم الصناعية بالمصنع، إلى أن المشروع ينتج منتجات صحية تتضمن أقمشة غير منسوجة لصناعة الحفاظات والمستلزمات الخاصة بالمرأة، وكذا الكمامات، حيث يختص بانتاج المنتجات غير المنسوجة ومناديل السحب، والمناديل الورقية، وأقنعة الوجه، وكذلك منتجات التغليف.
وأضاف أن تواجد المصنع في منطقة السخنة الصناعية يعدٌ أحد أهم عوامل دعم وانتشار منتجات الشركة نظراً للموقع الاستراتيجي المميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية، والذي يُمكن مستثمري المنطقة الاقتصادية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.
من جهته، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة“حياة إيجيبت” تعدٌ أكبر منتجي المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاظات الأطفال على مستوى العالم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في اكثر من 100 دولة عبر خمس قارات.
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