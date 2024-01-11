مايكروسوفت تتفوق على آبل وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) تفوقت شركة“مايكروسوفت” على“آبل” باعتبارها الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم، بعد أن بدأت صانعة الجوالات الأمريكية عام 2024 بأسوأ بداية لها منذ سنوات بسبب مخاوف الطلب، وسط استفادة الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي مستهل تداولات الخميس، ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 1.5%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 2.888 تريليون دولار، بدعم جهودها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشراكتها مع مطورة“شات جي بي تي”.

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وفي المقابل، انخفض سهم صانعة“أيفون” بنسبة 0.3% لتبلغ قيمة“آبل” السوقية قرابة 2.887 تريليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي ينخفض ​​فيها تقييمها عن مطورة“ويندوز”، بحسب“رويترز”.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفض سهم“آبل” بنسبة 3.3% حتى إغلاق جلسة الأربعاء، مقارنة بمكاسب بنسبة 1.8% في سهم“مايكروسوفت”.

يأتي ذلك بعد أن شهد سهم“آبل” بداية سيئة للعام خسرت خلالها الشركة نحو 170 مليار دولار من القيمة السوقية، في ظل ضعف السوق الرئيسية في الصين، وتقارير أفادت بجهود تنظيمية في الولايات المتحدة للتحقيق في دعاوى احتكار ضد الشركة.

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