مايكروسوفت تتفوق على آبل وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفوقت شركة“مايكروسوفت” على“آبل” باعتبارها الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم، بعد أن بدأت صانعة الجوالات الأمريكية عام 2024 بأسوأ بداية لها منذ سنوات بسبب مخاوف الطلب، وسط استفادة الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وفي مستهل تداولات الخميس، ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 1.5%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 2.888 تريليون دولار، بدعم جهودها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشراكتها مع مطورة“شات جي بي تي”.
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وفي المقابل، انخفض سهم صانعة“أيفون” بنسبة 0.3% لتبلغ قيمة“آبل” السوقية قرابة 2.887 تريليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي ينخفض فيها تقييمها عن مطورة“ويندوز”، بحسب“رويترز”.
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض سهم“آبل” بنسبة 3.3% حتى إغلاق جلسة الأربعاء، مقارنة بمكاسب بنسبة 1.8% في سهم“مايكروسوفت”.
يأتي ذلك بعد أن شهد سهم“آبل” بداية سيئة للعام خسرت خلالها الشركة نحو 170 مليار دولار من القيمة السوقية، في ظل ضعف السوق الرئيسية في الصين، وتقارير أفادت بجهود تنظيمية في الولايات المتحدة للتحقيق في دعاوى احتكار ضد الشركة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710766
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