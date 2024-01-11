مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير 2023

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 140 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 121 مليار قدم مكعبة.

وتعد وتيرة الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، هي الأعمق منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير عام 2023، حين تراجعت المخزونات بنحو 217 مليار قدم مكعبة.

موضوعاتتراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 24% خلال 2023 وود ماكنزي: الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية في عام 2024 وكالة الطاقة: نمو تاريخي للطاقات المتجددة لكنه غير كاف

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.336 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 15% أو نحو 436 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 11.6% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.988 تريليون قدم مكعبة.

المصدر: