مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 140 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 121 مليار قدم مكعبة.
وتعد وتيرة الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، هي الأعمق منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير عام 2023، حين تراجعت المخزونات بنحو 217 مليار قدم مكعبة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.336 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 15% أو نحو 436 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 11.6% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.988 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710765
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