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بايدن: هناك حاجة لمزيد من العمل لخفض الأسعار

1/11/2024 2:20:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التكاليف بالنسبة للأسر في الولايات المتحدة، رغم انخفاض التضخم بنحو الثلثين عن ذروته.

وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس، قال“بايدن”:“يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، أننا أنهينا عام 2023 مع انخفاض التضخم بنحو الثلثين عن ذروته والتضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ مايو 2021′′.

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واستطرد الرئيس الأمريكي:” شهدنا انخفاض الأسعار على مدار العام للسلع والخدمات المهمة للأسر الأمريكية مثل البنزين والحليب والبيض، ولعب الأطفال، والأجهزة، وتأجير السيارات، وأسعار تذاكر الطيران”.

واختتم“بايدن”:” على الرغم من التوقعات قبل عام، انخفض التضخم بينما ظل النمو وسوق العمل قويين، ونجح الاقتصاد في إضافة أكثر من 14 مليون فرصة عمل منذ توليت منصبي، وأصبحت الثروة والأجور أعلى مما كانت عليه في عهد سلفي”.

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