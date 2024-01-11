بايدن: هناك حاجة لمزيد من العمل لخفض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التكاليف بالنسبة للأسر في الولايات المتحدة، رغم انخفاض التضخم بنحو الثلثين عن ذروته.
وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس، قال“بايدن”:“يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، أننا أنهينا عام 2023 مع انخفاض التضخم بنحو الثلثين عن ذروته والتضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ مايو 2021′′.
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واستطرد الرئيس الأمريكي:” شهدنا انخفاض الأسعار على مدار العام للسلع والخدمات المهمة للأسر الأمريكية مثل البنزين والحليب والبيض، ولعب الأطفال، والأجهزة، وتأجير السيارات، وأسعار تذاكر الطيران”.
واختتم“بايدن”:” على الرغم من التوقعات قبل عام، انخفض التضخم بينما ظل النمو وسوق العمل قويين، ونجح الاقتصاد في إضافة أكثر من 14 مليون فرصة عمل منذ توليت منصبي، وأصبحت الثروة والأجور أعلى مما كانت عليه في عهد سلفي”.
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