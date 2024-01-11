صندوق النقد: محادثاتنا مع مصر الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل التشديد النقدى والمالى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المحادثات بين مصر وصندوق النقد خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل التشديد النقدى والمالى.

أضافت أن المشاورات فى الوقت الحالى لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية للقرض وضمهم فى مراجعة واحدة.

موضوعات135 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى المصرى من الشهادات مرتفعة العائد 70 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27% “قناة السويس” تُجري مناقشات مع مجموعة“CMA CGM” لمتابعة سياسات الإبحار

وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى من أجل عودة مراجعة الاقتصاد المصرى ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار، كما تسعى لزيادة حجم القرض.

وقالت مديرة صندوق النقد، فى وقت سابق إنهم يدرسون بجدية زيادة قرض مصر من أجل مساعدتها فى تجاوز الأزمات الاقتصادية التى سببتها الحرب فى فلسطين والتداعيات على إيرادات السياحة بشكل خاص.

والتقى مسئولون مصريون بمديرة صندوق النقد الدولى فى واشنطن بدعوة من وزيرة الخزانة الأمريكية، وأكدت جورجيفيا خلال تدوينة على حسابها بمنصة“إكس” أن“النقد الدولى” سيظل شريكًا قويًا لمصر.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى قبل أيام أن عام 2023 كان نهاية فترة إرجاء الدعم الذى كلف الدولة كثيرًا ودفعها لزيادة الديون بما أدى لتفاقم العجز، وكشف أنه من المستهدف خفض التضخم البالغ نحو 33% فى ديسمبر الماضى إلى ما دون 10% فى 2025.