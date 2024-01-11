صندوق النقد: محادثاتنا مع مصر الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل التشديد النقدى والمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المحادثات بين مصر وصندوق النقد خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل التشديد النقدى والمالى.
أضافت أن المشاورات فى الوقت الحالى لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية للقرض وضمهم فى مراجعة واحدة.
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وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى من أجل عودة مراجعة الاقتصاد المصرى ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار، كما تسعى لزيادة حجم القرض.
وقالت مديرة صندوق النقد، فى وقت سابق إنهم يدرسون بجدية زيادة قرض مصر من أجل مساعدتها فى تجاوز الأزمات الاقتصادية التى سببتها الحرب فى فلسطين والتداعيات على إيرادات السياحة بشكل خاص.
والتقى مسئولون مصريون بمديرة صندوق النقد الدولى فى واشنطن بدعوة من وزيرة الخزانة الأمريكية، وأكدت جورجيفيا خلال تدوينة على حسابها بمنصة“إكس” أن“النقد الدولى” سيظل شريكًا قويًا لمصر.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى قبل أيام أن عام 2023 كان نهاية فترة إرجاء الدعم الذى كلف الدولة كثيرًا ودفعها لزيادة الديون بما أدى لتفاقم العجز، وكشف أنه من المستهدف خفض التضخم البالغ نحو 33% فى ديسمبر الماضى إلى ما دون 10% فى 2025.
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