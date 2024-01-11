النفط يرتفع 3% مع توقعات نمو الطلب على الخام.. وبرنت يقترب من 79 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين آفاق الطلب على النفط خلال العام الجديد، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد اختطاف ناقلة بحرية ضمن نزاع بشأن نقل الخام الخاضع للعقوبات الأمريكية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 2.70% أو 2.06 دولار إلى 78.86 دولار للبرميل، بعد أن لامس 78.97 دولار.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 3.10% أو 2.20 دولار إلى 73.57 دولار للبرميل.
وقالت“وود ماكنزي” في تقرير، إن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط 103.5 مليون برميل يوميا لعام 2024، وستشكل الصين حوالي 25% من النمو البالغ نحو مليوني برميل يوميًا، وسيتم تعزيز ذلك من خلال تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.
وزاد التفاؤل في الأسواق بتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن حدد المصرف المركزي الصيني سعر الصرف المرجعي للعملة المحلية عند 7.1087 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 32 نقطة أساس عن مستوى التثبيت السابق، وبفارق 609 نقاط فوق متوسط تقديرات وكالة“بلومبرج”.
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