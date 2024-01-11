بلومبرج: تسلا ترفع أجور العاملين لديها في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت شركة“تسلا” موظفيها في الولايات المتحدة بأنها قررت زيادة الأجور، فيما وصفته صانعة السيارات الكهربائية بأنه“زيادة في الأجور وفقًا لمتغيرات السوق”.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” الخميس، جاء هذا الإعلان على ملصق في منشأة“تسلا” في فريمونت، كاليفورنيا، حيث سيحصل جميع مناولي المواد ومفتشي الجودة وشركاء الإنتاج على زيادة، لكن التفاصيل تظل غير معروفة.

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أفادت شبكة“سي إن بي سي” في ديسمبر بأن تسلا تخطط لدفع زيادة بنسبة 10% لمعظم العاملين بالساعة في مصنعها الضخم في نيفادا بدءًا من يناير.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة أجور العمال، بما في ذلك عبر إبرام عقود عمل جديدة.

وخلال تعاملات الخميس، انخفض سهم“تسلا” بنسبة 3.50% إلى 225.77 دولار.