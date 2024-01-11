بلومبرج: تسلا ترفع أجور العاملين لديها في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت شركة“تسلا” موظفيها في الولايات المتحدة بأنها قررت زيادة الأجور، فيما وصفته صانعة السيارات الكهربائية بأنه“زيادة في الأجور وفقًا لمتغيرات السوق”.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” الخميس، جاء هذا الإعلان على ملصق في منشأة“تسلا” في فريمونت، كاليفورنيا، حيث سيحصل جميع مناولي المواد ومفتشي الجودة وشركاء الإنتاج على زيادة، لكن التفاصيل تظل غير معروفة.
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أفادت شبكة“سي إن بي سي” في ديسمبر بأن تسلا تخطط لدفع زيادة بنسبة 10% لمعظم العاملين بالساعة في مصنعها الضخم في نيفادا بدءًا من يناير.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة أجور العمال، بما في ذلك عبر إبرام عقود عمل جديدة.
وخلال تعاملات الخميس، انخفض سهم“تسلا” بنسبة 3.50% إلى 225.77 دولار.
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