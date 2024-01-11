الأسهم الأوروبية تتحول للانخفاض وتغلق عند أدنى مستوى في 4 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات التضخم الأمريكية التي جددت مخاوف استمرار التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 472.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 13 ديسمبر، مع خسائر قطاعات البنوك والمرافق والسيارات، بعد أن لامس المؤشر الأوروبي 480 نقطة.

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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 16547 نقطة، فيما هبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% تقريبًا عند 7576 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7387 نقطة.

وهبط سهم شركة التجزئة البريطانية“ماركس آند سبنسر” (لندن: MKS) بنسبة 5.2%، بعد الإشارة إلى تحديات على المدى القريب، على الرغم من الإعلان عن نمو قوي في مبيعات خلال موسم الأعياد.

وقال“بوريس فوجيتش” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو يتطور كما هو متوقع، مما يستدعي الصبر على تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن صناع السياسات قد يبدأون مبكرًا، حال انخفاض التضخم بما يتجاوز التوقعات.

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