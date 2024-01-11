الأسهم الأوروبية تتحول للانخفاض وتغلق عند أدنى مستوى في 4 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات التضخم الأمريكية التي جددت مخاوف استمرار التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 472.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 13 ديسمبر، مع خسائر قطاعات البنوك والمرافق والسيارات، بعد أن لامس المؤشر الأوروبي 480 نقطة.
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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 16547 نقطة، فيما هبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% تقريبًا عند 7576 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7387 نقطة.
وهبط سهم شركة التجزئة البريطانية“ماركس آند سبنسر” (لندن: MKS) بنسبة 5.2%، بعد الإشارة إلى تحديات على المدى القريب، على الرغم من الإعلان عن نمو قوي في مبيعات خلال موسم الأعياد.
وقال“بوريس فوجيتش” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو يتطور كما هو متوقع، مما يستدعي الصبر على تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن صناع السياسات قد يبدأون مبكرًا، حال انخفاض التضخم بما يتجاوز التوقعات.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710760
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