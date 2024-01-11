بريطانيا تضع خطة لأكبر توسع للطاقة النووية منذ 70 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 24% خلال 2023 وود ماكنزي: الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية في عام 2024 وكالة الطاقة: نمو تاريخي للطاقات المتجددة لكنه غير كاف

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن خطة“لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية” في البلاد منذ 70 عاما لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها في ما يتعلق بانبعاثات الكربون.

تتضمن“خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية” البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر و”تنظيم أذكى”.

ومن شأن الخطوتين معا أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن“الطاقة النووية هي الترياق الأمثل للتحديات المرتبطة بالطاقة التي تواجه بريطانيا.. إنها صديقة للبيئة وستضمن أمن الطاقة في المملكة المتحدة على الأمد البعيد”.

وأضاف أن“هذا هو القرار البعيد الأمد الصحيح والخطوة التالية في التزامنا بالطاقة النووية، ما يضعنا على المسار للوصول إلى صافي صفر (انبعاثات) بحلول العام 2050 بطريقة مدروسة ومستدامة”.

تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بهدف صافي صفر انبعاثات للعام 2050 لكنها واجهت انتقادات الصيف الماضي بعدما أعلنت أنها ستصدر“مئات” التراخيص الجديدة المرتبطة بالنفط والغاز في بحر الشمال.

كما تواجه أزمة تكاليف معيشة تسبب بها جزئيا ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو إن الخطط تعني أن المملكة المتحدة“لن تعود رهينة بعد اليوم في ما يتعلّق بالطاقة لطغاة مثل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

وأكدت الحكومة أن المقترحات تمثّل“أكبر توسيع للطاقة النووية منذ 70 عاما”، مضيفة أن الخطوة“ستخفض فواتير الكهرباء وتدعم آلاف الوظائف وتحسّن أمن الطاقة في المملكة المتحدة”.

من بين المقترحات اللافتة، احتمال بناء محطة أخرى للطاقة بحجم“سايزويل” في شرق إنجلترا (يبدأ تشييدها هذا العام) إلى جانب“هينكلي” التي يتم بناؤها حاليا في غرب إنجلترا.

وسيكون بإمكان كل محطة من المحطتين توفير الطاقة لستة ملايين منزل.

تشغّل المملكة المتحدة حاليا تسعة مفاعلات نووي في خمسة مواقع لكن العديد منها اقتربت من نهاية عمرها التشغيلي.

أُغلقت ستة مفاعلات في ثلاثة مواقع منذ العام 2021 وسيتم تفكيكها.

لكن الهيئة المشغلة لها أعلنت في مارس أنها ستمدد عمر محطتي طاقة بريطانيتين هما“هيشام 1′′ و”هارتلبول”.

تنوي المملكة المتحدة بناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة بحلول 2050.

وأفادت الحكومة الأحد بأنها ستستثمر ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني في إنتاج وقود مخصب بتركيز عالٍ HALEU بنسبة ما بين 5 و20 في المئة الذي تحتاج اليه المفاعلات الجديدة المتطورة، علما بأن إنتاجه يقتصر حاليا على روسيا.

كما سيُسمح للهيئات الناظمة بتقييم المشاريع بينما يتم وضع اللمسات النهائية على التصاميم في تخفيف للقواعد الهادفة لتسريع خطط البناء.