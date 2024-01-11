المغرب ينضم إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت السعودية والأردن يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة “رسملة” سوق أبوظبي تلامس 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

انضمت المملكة المغربية، اليوم الخميس، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة التي تضم أيضا الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الرابع لـ“الجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب ما نقلته وكاء الأنباء الإماراتية“وام”.

يذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة جرى إطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر مايو 2022 لتشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

وبحسب بيان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، فإن انضمام المغرب يعد إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق“الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

اتفاقيات ومشاريع

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية والمناصير الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا البحرينية ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أميركي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا البحرينية والمناصير الأردنية لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار أميركي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من“حديد البحرين” إلى“حديد الإمارات” لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من“برنامج المحتوى الوطني” الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.

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