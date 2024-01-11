رسملة سوق أبوظبي تلامس 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

MENAFN - Al-Borsa News) لامست“رسملة” سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 3 تريليونات درهم في ختام تعاملات اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن سوق أبوظبي ربح ما يربو على 16.6 مليار درهم مع ارتفاع رأسماله السوقي من 2.976 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، وصولا إلى 2.993 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 701.2 مليار درهم.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.7 مليار درهم موزعة بواقع 2.38 مليار درهم في سوق أبوظبي و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 786.2 مليون سهم عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” بنسبة 0.57% إلى مستوى 9651.37 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9844.7 نقطة مرتفعاً بنحو 0.49%، ليواصل بذلك المؤشرين صعودهما للجلسة الخامسة على التوالي، بينما استقر مؤشر سوق دبي العام عند 4117.98 نقطة.

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