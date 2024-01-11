رسملة سوق أبوظبي تلامس 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لامست“رسملة” سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 3 تريليونات درهم في ختام تعاملات اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن سوق أبوظبي ربح ما يربو على 16.6 مليار درهم مع ارتفاع رأسماله السوقي من 2.976 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، وصولا إلى 2.993 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 701.2 مليار درهم.
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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.7 مليار درهم موزعة بواقع 2.38 مليار درهم في سوق أبوظبي و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 786.2 مليون سهم عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” بنسبة 0.57% إلى مستوى 9651.37 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9844.7 نقطة مرتفعاً بنحو 0.49%، ليواصل بذلك المؤشرين صعودهما للجلسة الخامسة على التوالي، بينما استقر مؤشر سوق دبي العام عند 4117.98 نقطة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710757
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