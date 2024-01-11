السعودية والأردن يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

كما وقع الوزيران، بعد الاجتماع، اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، وفقا لوكالة الإنباء السعودية (واس).

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وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.

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