السعودية والأردن يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.
كما وقع الوزيران، بعد الاجتماع، اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، وفقا لوكالة الإنباء السعودية (واس).
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وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.
وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710756
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