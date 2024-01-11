70 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة بيع بنك مصر من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنوياً نحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها، بحسب تصريحات محمد الإتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى 5 يناير من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية، وبدأ شرائها من فروع البنكين يوم الإثنين الموافق 8 يناير.
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وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
وطرح البنكان شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
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