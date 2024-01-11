70 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة بيع بنك مصر من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنوياً نحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها، بحسب تصريحات محمد الإتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى 5 يناير من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية، وبدأ شرائها من فروع البنكين يوم الإثنين الموافق 8 يناير.

موضوعات135 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى المصرى من الشهادات مرتفعة العائد صندوق النقد: محادثاتنا مع مصر الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل التشديد النقدى والمالى “قناة السويس” تُجري مناقشات مع مجموعة“CMA CGM” لمتابعة سياسات الإبحار

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وطرح البنكان شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.