135 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى المصرى من الشهادات مرتفعة العائد

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة بيع البنك الأهلى ، من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنوياً نحو 135 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

وبذلك تكون حصيلة بنكي الأهلى المصرى ومصر من الشهادات الجديدة مرتفعة العائد قد بلغت 205 مليارات جنيه، مقابل 155 مليار جنيه حصيلة طرح شهادات ذات العائد 25% فى الفترة نفسها من العام الماضى.

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وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى الموافق 5 يناير من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية، وبدأ شرائها من فروع البنك يوم الإثنين الموافق 8 يناير.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وجاء طرح الشهادات بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25%، التى طرحها البنكان العام الماضى، بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.



