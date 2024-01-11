135 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى المصرى من الشهادات مرتفعة العائد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة بيع البنك الأهلى ، من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنوياً نحو 135 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.
وبذلك تكون حصيلة بنكي الأهلى المصرى ومصر من الشهادات الجديدة مرتفعة العائد قد بلغت 205 مليارات جنيه، مقابل 155 مليار جنيه حصيلة طرح شهادات ذات العائد 25% فى الفترة نفسها من العام الماضى.
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وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى الموافق 5 يناير من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية، وبدأ شرائها من فروع البنك يوم الإثنين الموافق 8 يناير.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
وجاء طرح الشهادات بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25%، التى طرحها البنكان العام الماضى، بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
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