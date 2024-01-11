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جولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت

1/11/2024 2:19:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استعاد بنك“جولدمان ساكس” مكانته التي فقدها قبل نحو عقد من الزمان لصالح“مورجان ستانلي”، كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال رئيس البنك“جون والدرون” في مقابلة مع“بلومبرج” نُشرت الخميس:“أصبح الوصول إلى المركز الأول في الأسهم بمثابة صيحة للمضي قدمًا”.

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وأضاف:“قمنا بالتأكيد بتغذية ذلك الاتجاه، فقط عبر تذكير المستثمرين بأن بنك 'جولدمان ساكس' ليس من المفترض أن يكون رقم 2 أو رقم 3 في هذا المجال”.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن البنك سيعلن تحقيقه 11.1 مليار دولار من تداولات الأسهم لعام 2023، وهو الوحيد الذي شهد زيادة في هذه الإيرادات بين البنوك الثلاثة الكبرى.

وهذا من شأنه أن يجعله متقدمًا بنحو مليار دولار على مبلغ الإيرادات المتوقع تسجيله لدى“مورجان ستانلي” من أعمال تداول الأسهم، عندما يكشف عن نتائج أعماله الأسبوع المقبل.

وتهيمن ثلاثة بنوك كبيرة على أعمال تداول الأسهم العالمية في وول ستريت والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وهي“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان”.

وبفضل المنافسة بينها، تعاظمت حصتها مجتمعة في السوق لتصل إلى نحو 50% من إجمالي ما يحققه أكبر 30 بنكًا في مجال تداول الأسهم، وفقًا لـ“بي سي جي إكسباند- BCG Expand”، الذراع البحثية لمجموعة بوسطن الاستشارية.

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