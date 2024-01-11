جولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعاد بنك“جولدمان ساكس” مكانته التي فقدها قبل نحو عقد من الزمان لصالح“مورجان ستانلي”، كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وقال رئيس البنك“جون والدرون” في مقابلة مع“بلومبرج” نُشرت الخميس:“أصبح الوصول إلى المركز الأول في الأسهم بمثابة صيحة للمضي قدمًا”.
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وأضاف:“قمنا بالتأكيد بتغذية ذلك الاتجاه، فقط عبر تذكير المستثمرين بأن بنك 'جولدمان ساكس' ليس من المفترض أن يكون رقم 2 أو رقم 3 في هذا المجال”.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن البنك سيعلن تحقيقه 11.1 مليار دولار من تداولات الأسهم لعام 2023، وهو الوحيد الذي شهد زيادة في هذه الإيرادات بين البنوك الثلاثة الكبرى.
وهذا من شأنه أن يجعله متقدمًا بنحو مليار دولار على مبلغ الإيرادات المتوقع تسجيله لدى“مورجان ستانلي” من أعمال تداول الأسهم، عندما يكشف عن نتائج أعماله الأسبوع المقبل.
وتهيمن ثلاثة بنوك كبيرة على أعمال تداول الأسهم العالمية في وول ستريت والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وهي“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان”.
وبفضل المنافسة بينها، تعاظمت حصتها مجتمعة في السوق لتصل إلى نحو 50% من إجمالي ما يحققه أكبر 30 بنكًا في مجال تداول الأسهم، وفقًا لـ“بي سي جي إكسباند- BCG Expand”، الذراع البحثية لمجموعة بوسطن الاستشارية.
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