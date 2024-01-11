وود ماكنزي: الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“وود ماكنزي” في تقرير، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية هذا العام، مع توقع نمو الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا مقارنة بعام 2023.

ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، من المتوقع أن تشكل الصين حوالي 25% من حجم النمو العالمي في الطلب على النفط، ليبلغ إجمالي الطلب العالمي نحو ​​103.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.

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وبحسب التقرير المنشور على موقعها الرسمي، قال“آلان جيلدر”، نائب الرئيس الأول للأبحاث:“سيأتي جزء كبير من النمو (في الطلب على النفط) خلال النصف الثاني من العام، وسيتم تعزيز ذلك من خلال تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”.

وأضاف التقرير أن إمدادات النفط ستتخلف عن نمو الطلب بسبب تخفيضات“أوبك+” خلال عام 2024، ومع ذلك، أشارت“وود ماكنزي” إلى أنه بدون هذه القيود، قد يشهد السوق تحقيق فائض في المعروض، خاصة إذا كان نمو الطلب أقل من التوقعات.

ويقترب تقييم“وود ماكنزي” للطلب على النفط من توقعات“أوبك” في تقرير شهر ديسمبر، حيث توقعت المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يوميا لعام 2024، بمتوسط ​​104.4 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات شهر نوفمبر.

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