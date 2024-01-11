وود ماكنزي: الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية في عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت“وود ماكنزي” في تقرير، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية هذا العام، مع توقع نمو الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا مقارنة بعام 2023.
ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، من المتوقع أن تشكل الصين حوالي 25% من حجم النمو العالمي في الطلب على النفط، ليبلغ إجمالي الطلب العالمي نحو 103.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.
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وبحسب التقرير المنشور على موقعها الرسمي، قال“آلان جيلدر”، نائب الرئيس الأول للأبحاث:“سيأتي جزء كبير من النمو (في الطلب على النفط) خلال النصف الثاني من العام، وسيتم تعزيز ذلك من خلال تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”.
وأضاف التقرير أن إمدادات النفط ستتخلف عن نمو الطلب بسبب تخفيضات“أوبك+” خلال عام 2024، ومع ذلك، أشارت“وود ماكنزي” إلى أنه بدون هذه القيود، قد يشهد السوق تحقيق فائض في المعروض، خاصة إذا كان نمو الطلب أقل من التوقعات.
ويقترب تقييم“وود ماكنزي” للطلب على النفط من توقعات“أوبك” في تقرير شهر ديسمبر، حيث توقعت المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يوميا لعام 2024، بمتوسط 104.4 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات شهر نوفمبر.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710751
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