تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 24% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت وزارة المالية الروسية الخميس، عن انخفاض دخل موسكو من النفط والغاز بنسبة 24% خلال عام 2023 ليتجاوز عجز الموازنة التوقعات، في ظل العقوبات الغربية.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها الوزارة اليوم، وصل الإنفاق العام إلى مستوى قياسي عند 32.4 تريليون روبية (360.7 مليار دولار) في عام 2023.
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وبناءً على ذلك، ارتفع عجز الموازنة الروسية إلى أكثر من 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا توقعات الرئيس“فلاديمير بوتين” الذي قال في ديسمبر إن العجز سيصل إلى 1.5%.
في حين أنها كانت أقل من المستويات القياسية لعامي 2021 و2022، وصلت إيرادات البلاد من الطاقة إلى 8.8 تريليون روبية في عام 2023 رغم القيود الغربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الروبل الذي فقد 30% من قيمته خلال العام.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107710750
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