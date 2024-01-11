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تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 24% خلال 2023

1/11/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت وزارة المالية الروسية الخميس، عن انخفاض دخل موسكو من النفط والغاز بنسبة 24% خلال عام 2023 ليتجاوز عجز الموازنة التوقعات، في ظل العقوبات الغربية.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها الوزارة اليوم، وصل الإنفاق العام إلى مستوى قياسي عند 32.4 تريليون روبية (360.7 مليار دولار) في عام 2023.

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وبناءً على ذلك، ارتفع عجز الموازنة الروسية إلى أكثر من 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا توقعات الرئيس“فلاديمير بوتين” الذي قال في ديسمبر إن العجز سيصل إلى 1.5%.

في حين أنها كانت أقل من المستويات القياسية لعامي 2021 و2022، وصلت إيرادات البلاد من الطاقة إلى 8.8 تريليون روبية في عام 2023 رغم القيود الغربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الروبل الذي فقد 30% من قيمته خلال العام.

المصدر:

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