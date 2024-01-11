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الأزهر يعلن تأييده لموقف جنوب إفريقيا في دعواها القضائية ضد إسرائيل

1/11/2024 2:17:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أعلن الأزهر الشريف، تأييده المطلق للموقف الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الإرهابية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، والذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الأزهر في بيان، اليوم الخميس، أن موقف جنوب إفريقيا يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين الأبرياء، على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله.

كما أعرب عن شكره وتقديره للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة وزير العدل الجنوب إفريقي المستشار رونالد لامولا، والتي كانت تصريحاته اليوم أمام لجنة قضاة المحكمة
معبرة وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم، ورفض الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق العزل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة، وبما يثبت النية المبيتة للقضاء كليا على كل ما تبقى من مظاهر الحياة هناك، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي وقع عليها الاحتلال، وبما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية وما أنشئت من أجله.

وأعرب عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا، داعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة.

وطالب الأزهر الشريف بتكثيف الجهود وممارسة المزيد من الضغط الدولي، لإرغام الاحتلال على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.


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