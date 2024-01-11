بريتوريا: وقفة تضامنية في سفارة دولة فلسطين دعما لفريق جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) بريتوريا/PNN/استضافت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا في مقرها، اليوم الخميس، وقفة تضامنية لدعم فريق جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع اليوم بمحكمة العدل الدولية.

وشارك في الوقفة، وفد كبير من مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مقاطعة خاونتينج، وأعضاء من البرلمان، ومجموعة كبيرة من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى بريتوريا، وناشطون حقوقيون وقانونيون.

وتم خلال الفعالية مشاهدة جلسة الاستماع الأولى لفريق الدفاع الجنوب أفريقي، إضافة لتقديم كلمات الدعم والمساندة للفريق المتواجد في لاهاي.

بدورها، شكرت سفيرة

دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا

حنان جرار، الحضور على المشاركة في هذا اليوم التاريخي لفلسطين ولجنوب أفريقيا وللعالم، وضمت صوتها للملايين في فلسطين والعالم في تقدير مبادرة جنوب أفريقيا، متمنية لفريقها مهمة موفقة تقود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.



