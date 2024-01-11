بريتوريا: وقفة تضامنية في سفارة دولة فلسطين دعما لفريق جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريتوريا/PNN/استضافت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا في مقرها، اليوم الخميس، وقفة تضامنية لدعم فريق جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع اليوم بمحكمة العدل الدولية.
وشارك في الوقفة، وفد كبير من مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مقاطعة خاونتينج، وأعضاء من البرلمان، ومجموعة كبيرة من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى بريتوريا، وناشطون حقوقيون وقانونيون.
وتم خلال الفعالية مشاهدة جلسة الاستماع الأولى لفريق الدفاع الجنوب أفريقي، إضافة لتقديم كلمات الدعم والمساندة للفريق المتواجد في لاهاي.
بدورها، شكرت سفيرة
دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا
حنان جرار، الحضور على المشاركة في هذا اليوم التاريخي لفلسطين ولجنوب أفريقيا وللعالم، وضمت صوتها للملايين في فلسطين والعالم في تقدير مبادرة جنوب أفريقيا، متمنية لفريقها مهمة موفقة تقود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.
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