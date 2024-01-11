الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية
التاريخ
1/11/2024 2:17:12 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطنا من الأغوار الشمالية.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل المواطن يوسف حسين بشارات (46 عاما) بعد احتجازه لساعات، أثناء رعيه ماشيته في المراعي القريبة من سكنه في خلة مكحول بالأغوار الشمالية، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.
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