إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في منطقة "المطينة"، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.
وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في المنطقة على إغلاقها، ونصبت حاجزا عسكريا، وعرقلت حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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