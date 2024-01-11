إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في منطقة "المطينة"، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في المنطقة على إغلاقها، ونصبت حاجزا عسكريا، وعرقلت حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



