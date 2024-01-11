Friday, 12 January 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على خان يونس

1/11/2024 2:17:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 8 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المركبة، وأخرى استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما شن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.


MENAFN11012024000205011050ID1107710741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث