8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 8 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المركبة، وأخرى استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما شن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.



