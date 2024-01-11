8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 8 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المركبة، وأخرى استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.
كما قصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.
وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.
كما شن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.
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