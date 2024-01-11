جماهير شعبنا في جنين تشيع جثمان الشهيد مجدي فشافشة إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيدالأسير المحرر مجدي عبد اللطيف فشافشة (37 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي ووحداته المستعربة،في بلدة جبع جنوب المحافظة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، ثم سار المشيعون نحو منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

ونعت حركة "فتح"- منطقة الشهيد عبد الله علاونة، وفصائل العمل الوطني، الشهيد فشافشة، فيما ألقيت عدة كلمات نددت بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، واستهداف محافظة جنين، والجرائم والعدوان المستمر وحرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة.

وشدد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية من أجل التصدي للاحتلال وعدوانه، داعين أحرار العالم إلى الوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لجرائم منظمة من قبل الاحتلال.

وكانت وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

وأسفر الاقتحام عن استشهاد الشاب فشافشة وهو أسير محرر وأب لطفل وطفلة، إضافة لإصابة شابين، واعتقال أحدهما، هو باسل جمال ملايشة، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عيد حمامرة بهدف الضغط على نجله

لتسليم نفسه.



