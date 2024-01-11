المفتي: الخميس 8 شباط ذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني الجاري، هو غرة شهر رجب لعام 1445هجري، وعليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من رجب (8 شباط 2024).

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.



