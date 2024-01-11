MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – جوز البقان البرازيلي يصل إلى مصر والسعودية. شحنت شركة Divinut التي تتخذ من كاشويرا دو سول في ولاية ريو غراندي دو سول مقراً لها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 18.6 طن من الجوز إلى السعودية، كما شحنت 21 طن في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى مصر.

ثلاثة أنواع من الجوز البرازيلي المقشر

وقال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة Divinut، إدسون أورتيز (في الصورة أعلاه) في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA أنه من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية خلال الايام القليلة المقبلة. وأضاف أورتيز:“هذه هي الشحنات الأولى التي نقوم بها ونثبت عليها وللمرة الأولى الملصقات باللغة العربية ونأمل أن نستمر في ذلك، فهي مبيعات قد تمثل حقاً علاقة تجارية متينة ومستمرة”

كما شارك كذلك في معرض دولي للجوز والكستناء في دبي في العام 2022. ويقول:“عُدنا بتفاؤل كبير حول آفاق هذا السوق. لدينا عروض ومباحثات جارية مع بعض المستوردين في الامارات ودول المنطقة مثل الكويت وقطر”.

تقوم شركة Divinut بشراء وتقشير وفرز الجوز ومن ثم بيعه للسوق الداخلية لتجار الجملة الكبار والشركات الصناعية الغذائية.“نبدأ الآن أول تجربة لنا مع متاجر البيع بالتجزئة”.

تمثل الصادرات ما يقارب 50% من إجمالي الانتاج. أول عميل كان من اسبانيا، ومن ثم تبعه البلدان العربيان. ويهدف أورتيز إلى أن تمثل المبيعات العالمية 70% من إجمالي الانتاج في العام 2024، وأن تستمر في النمو.

كيس من الجوز البرازيلي انتاج شركة

يؤمن أورتيز بنمو سوق جوز البقان البرازيلي في الأسواق العربية، والتي تتمتع بثقافة استهلاك الفاكهة المجففة والجوز. بالإضافة لذلك فقد لاحظ أن الميول العالمي يبحث عن الغذاء الصحي.

وأكد الرئيس التنفيذي أنه أسس الشركة المختصة بتصدير جوز البقان البرازيلي برؤية على المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر أن الشحنات الدولية الاولى قد بدأت في العام 2017 من خلال شركة تجارية، وكانت أولى الشحنات المباشرة إلى اسبانيا في العام 2022، ويقول أورتيز في هذا الصدد:“كانت عبارة عن 10 حاويات ما يقارب 2 مليون دولار من الصادرات”. الحاوية الأولى إلى كندا من المتوقع أن ترسل في شهر كانون الثاني/يناير.

كانت النظرة العالمية للشركة قد بدأت باتجاه أوروبا والآن تتجه إلى الشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا. ويضيف أورتيز:“لدينا اهتمام بالتصدير إلى سنغافورا واندونيسيا والصين والهند. الصين هي السوق المستورد الأكبر لجوز البقان البرازيلي في العالم”.

قسم فصل الجوز في مصنع شركة

الجدير بالذكر أنه تم توسيع الشركة العام الماضي، عندما أصبحت قادرة على تقشير من 30 إلى 40 طن من الجوز يومياً، واليوم هي أكبر مُصَنِعْ للجوز في القسم الجنوبي من العالم. حيث يتم الاستفادة مما يقارب من 500 إلى 1200 طن في انتاج شركة Divinut. تشكل القشور نصف هذا الحجم، وبالتالي يتبقى من المنتج المقشر والمصنع ما يقارب 250 إلى 600 طن، ومع التوسع هناك توقعات في نمو هذا الحجم للسنوات القادمة.

ووفقاً لأورتيز تعود أصول شجرة جوز البقان إلى مناطق جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك وقد تأقلمت بشكل مثالي في جنوب شرق البرازيل، حيث تحتل البرازيل المركز الرابع في قائمة كبار المنتجين العالميين للجوز بعد الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب افريقيا. وأوضح أورتيز قائلاً:“تنتج كل من المكسيك والولايات المتحدة 91% من إجمالي الانتاج العالمي، وتصدر جنوب إفريقيا كميات كبيرة إلى الصين وكون المسافة أقرب فيصدرون دون تقشير”.

الشركة في مدينة كاشويرا دو سول في ولاية ريو غراندي دو سول

أنتجت البرازيل في العام 2023، 4500 طن من جوز البقان، وكان الانتاج العالمي في العام الماضي 311 ألف طن (استناداً لبيانات المجلس العالمي للمكسرات والفاكهة المجففة”. وأفاد أورتيز أن الصين لوحدها استوردت 50 ألف طن.

إن الشركة والتي تأسست في العام 2000، تمتلك أكبر مشتل لأشجار البقان في العالم. ويوضح اورتيز:” نحن ننتج ونبيع الشتلات المختارة وراثيا لصغار المنتجين ونضمن لهم شراء الإنتاج. واليوم، لدينا أكثر من أربعة آلاف منتج بين الجنوب والجنوب الشرقي في اقتصاد دائري. إنهم عملاؤنا وموردونا“.

ووفقاً لاورتيز، تعمل شركة Divinut بطاقة متجددة 100%” كل الطاقة الكهربائية لدينا مولدة من النباتات الكهروضوئية وكل طاقة تسخين المياه والهواء مولدة من الكتلة الحيوية والنفايات. كما نعمل بالاستفادة من مياه الخزانات، حيث تجمع مياه الامطار في خزانات كبيرة. ونستفيد من قشور الجوز لتسخين الماء والهواء ونستخدمه كسماد عضوي لانتاج الركائز، كما نبيعه كشاي مضاد للأكسدة، واستخدامات أخرى. كما لديها قيمة تجارية كمنتج ثانوي.”

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