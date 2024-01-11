انخفاض في صادرات المركبات البرازيلية في العام 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أفاد الاتحاد الوطني لمصنعي المركبات يوم الاربعاء 10 كانون الثاني/يناير، بأن إجمالي صادرات المركبات البرازيلية الصنع قد بلغ 403.9 ألف وحدة في العام 2023، وهو يعتبر منخفضاً بالمقارنة مع 480.9 ألف وحدة تم تصديرها في العام 2022. ويتضمن هذا الاجمالي سيارات الترفيه، والتجارية الخفيفة، والشاحنات، والحافلات.

كما شهد العام 2023 انخفاضاً في انتاج المركبات: انخفاض بنسبة 1.9% بالمقارنة مع العام 2022، ليصل لإجمالي 2.324 مليون وحدة (الصورة أعلاه تحميل مركبات في ميناء باراناغوا في ولاية بارانا).

وعند الحديث عن فئات المركبات بشكل منفصل، فإن فئة المركبات التي شهدت أكبر الصادرات في العام 2023 بالمقارنة مع 2022 هي فئة المركبات التجارية الخفيفة. التوسع كان بنسبة 15.4% لحجم تراكمي قدره 73.8 ألف. أما سيارات الترفيه فقد شهدت مبيعاتها للخارج هبوطاً بنسبة 20.2% لإجمالي 308.2 ألف وحدة. أما بالنسبة للشاحنات فإن الانخفاض كان بنسبة 32.9% بإجمالي 16.9 ألف وحدة، أما الحافلات فشهدت انخفاضاً بنسبة 6.7% بإجمالي 4.974 وحدة.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لمصنعي السيارات البرازيلية مارسيو ليما، أنه قد شهد ارتفاع في صادرات السيارات إلى المكسيك: ارتفاع بنسبة 51% بالمقارنة بالعام 2022 لإجمالي 135.7 ألف وحدة. وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها المكسيك على الارجنتين كوجهة رئيسية لصادرات هذا القطاع.

كما أشار ليما إلى أنه هناك حالة من عدم اليقين حول اقتصادات الدول التي تعتبر شركاء رئيسيين لقطاع المركبات البرازيلية، مثل كولومبيا وتشيلي. ويقول ليما:“ليس لدينا سيناريو واضح حول كيفية آداء التصدير في العام 2024، وأننا سنقوم بإجراء التقييم كل ثلاثة أشهر”. وتشير التوقعات إلى أن الصادرات إلى الأرجنتين ستنخفض بنسبة 20% أو 25% بالمقارنة مع العام 2023، العام الذي شهد صادرات أقل بنسبة 16% بالمقارنة مع العام 2022 وبإجمالي 114.5 ألف وحدة. وأضاف ليما إن التوقعات تشير إلى مزيد من النمو في المبيعات إلى المكسيك، وهي دولة أبرمت معها البرازيل اتفاقيات استيراد وتصدير، وإلى تشيلي وكولومبيا كذلك.

Claudio Neves/Portos do Paraná