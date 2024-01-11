انخفاض في صادرات المركبات البرازيلية في العام 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أفاد الاتحاد الوطني لمصنعي المركبات يوم الاربعاء 10 كانون الثاني/يناير، بأن إجمالي صادرات المركبات البرازيلية الصنع قد بلغ 403.9 ألف وحدة في العام 2023، وهو يعتبر منخفضاً بالمقارنة مع 480.9 ألف وحدة تم تصديرها في العام 2022. ويتضمن هذا الاجمالي سيارات الترفيه، والتجارية الخفيفة، والشاحنات، والحافلات.
كما شهد العام 2023 انخفاضاً في انتاج المركبات: انخفاض بنسبة 1.9% بالمقارنة مع العام 2022، ليصل لإجمالي 2.324 مليون وحدة (الصورة أعلاه تحميل مركبات في ميناء باراناغوا في ولاية بارانا).
وعند الحديث عن فئات المركبات بشكل منفصل، فإن فئة المركبات التي شهدت أكبر الصادرات في العام 2023 بالمقارنة مع 2022 هي فئة المركبات التجارية الخفيفة. التوسع كان بنسبة 15.4% لحجم تراكمي قدره 73.8 ألف. أما سيارات الترفيه فقد شهدت مبيعاتها للخارج هبوطاً بنسبة 20.2% لإجمالي 308.2 ألف وحدة. أما بالنسبة للشاحنات فإن الانخفاض كان بنسبة 32.9% بإجمالي 16.9 ألف وحدة، أما الحافلات فشهدت انخفاضاً بنسبة 6.7% بإجمالي 4.974 وحدة.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لمصنعي السيارات البرازيلية مارسيو ليما، أنه قد شهد ارتفاع في صادرات السيارات إلى المكسيك: ارتفاع بنسبة 51% بالمقارنة بالعام 2022 لإجمالي 135.7 ألف وحدة. وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها المكسيك على الارجنتين كوجهة رئيسية لصادرات هذا القطاع.
كما أشار ليما إلى أنه هناك حالة من عدم اليقين حول اقتصادات الدول التي تعتبر شركاء رئيسيين لقطاع المركبات البرازيلية، مثل كولومبيا وتشيلي. ويقول ليما:“ليس لدينا سيناريو واضح حول كيفية آداء التصدير في العام 2024، وأننا سنقوم بإجراء التقييم كل ثلاثة أشهر”. وتشير التوقعات إلى أن الصادرات إلى الأرجنتين ستنخفض بنسبة 20% أو 25% بالمقارنة مع العام 2023، العام الذي شهد صادرات أقل بنسبة 16% بالمقارنة مع العام 2022 وبإجمالي 114.5 ألف وحدة. وأضاف ليما إن التوقعات تشير إلى مزيد من النمو في المبيعات إلى المكسيك، وهي دولة أبرمت معها البرازيل اتفاقيات استيراد وتصدير، وإلى تشيلي وكولومبيا كذلك.
Claudio Neves/Portos do Paraná
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