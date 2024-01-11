رقم قياسي جديد... 5.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2023

الرياض – أصداف نيوز:

كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر المملكة العربية السعودية نظرائها بالمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نموا بنسبة بلغت 33% مقارنة بعام 2022، رغم تراجع الاستثمار الجريء إقليميًا وعالميًا، ومتجاوزة حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـــ 30% في عام 2022، كما شهد عام 2023 رقماً قياسياً للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والتي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليار ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.

وبين التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 مليون دولار (2.6 مليار ريال) عبر 30 صفقة.

وأضاف:“إن استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في عام 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.