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وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

1/11/2024 10:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .
وقال الفراية‎ ‎ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة ‏الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير ‏من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك ‏الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم ‏الشفاء العاجل".


وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات ‏الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .
وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني ‏والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير ‏واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع ‏من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي. ‏


وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة ‏الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية ‏وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام ‏بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار ‏القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات ‏السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة ‏الفلسطينية".‏

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