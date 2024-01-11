جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (3) لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين نايف خليفة إبراهيم الذوادي وكيلًا مساعدًا لشئون المحاكم والتنفيذ في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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