محافظ المحافظة الجنوبية يكرم الفائزين في مسابقة أفضل مخيم في موسم البر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصل جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الأسبوعية في اختيار أفضل مخيم في موسم البر 2023-2024، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بتكريم الفائزين يوسف علي يوسف وإبراهيم عارف الريس، وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في أسبوعها الثامن، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وبهذه المناسبة، اعرب سمو المحافظ عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لمبادرة سموه التي تسهم في تحقيق الوعي لدى المخيمين ودورها المنشود في تحقيق الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية لدى المخيمات، منوهًا سموه بأن الجائزة مستمرة بتقديم جوائزها بشكل أسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024، حيث لاقت الجائزة إقبالًا كبيرًا من المخيمين بما يعكس
نجاح مبادرة سموه لإنجاح موسم البر، هذا وبإمكان الراغبين بالمشاركة في الجائزة تحميل تطبيق (الجنوبية) عبر الأجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة (خيم) وملئ استمارة التسجيل للمشاركة.
وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بأن اللجنة المنظمة للجائزة قامت مسبقًا بزيارة عدد من المخيمات للتأكد من استيفائها للمعايير الأمنية والتنظيمية والبيئية، وهي الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للمشاركة الأسبوعية لأفضل مخيم.
من جانبهما تقدّم الفائزان بالجائزة ببالغ شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه المتميزة التي تهتم بسلامة المخيمين خلال موسم البر، وأشادوا في الوقت ذاته بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتنظيم هذه الجائزة المتميزة ، بالإضافة الى دورها في ضمان سلامة الجميع.
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