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محافظ المحافظة الجنوبية يكرم الفائزين في مسابقة أفضل مخيم في موسم البر

1/11/2024 10:05:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الأسبوعية في اختيار أفضل مخيم في موسم البر 2023-2024، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بتكريم الفائزين يوسف علي يوسف وإبراهيم عارف الريس، وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في أسبوعها الثامن، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

وبهذه المناسبة، اعرب سمو المحافظ عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لمبادرة سموه التي تسهم في تحقيق الوعي لدى المخيمين ودورها المنشود في تحقيق الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية لدى المخيمات، منوهًا سموه بأن الجائزة مستمرة بتقديم جوائزها بشكل أسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024، حيث لاقت الجائزة إقبالًا كبيرًا من المخيمين بما يعكس
نجاح مبادرة سموه لإنجاح موسم البر، هذا وبإمكان الراغبين بالمشاركة في الجائزة تحميل تطبيق (الجنوبية) عبر الأجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة (خيم) وملئ استمارة التسجيل للمشاركة.

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بأن اللجنة المنظمة للجائزة قامت مسبقًا بزيارة عدد من المخيمات للتأكد من استيفائها للمعايير الأمنية والتنظيمية والبيئية، وهي الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للمشاركة الأسبوعية لأفضل مخيم.

من جانبهما تقدّم الفائزان بالجائزة ببالغ شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه المتميزة التي تهتم بسلامة المخيمين خلال موسم البر، وأشادوا في الوقت ذاته بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتنظيم هذه الجائزة المتميزة ، بالإضافة الى دورها في ضمان سلامة الجميع.

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