التضخم في أمريكا يرتفع من جديد خلال ديسمبر إلى مستوى 3.4%

تسارع التضخم في أمريكا خلال ديسمبر، وبأكثر من توقعات المحللين، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير الوظائف الأمريكية، والذي أظهر زيادة تفوق التوقعات، في مسألة قد تربك حسابات الفدرالي الأمريكي للاجتماعات المقبلة.

ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس الحادي عشر من يناير عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3.4% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 3.1% في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات بأن يتسارع إلى 3.2%، مسجلاً أكبر ارتفاع، منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية، وعلى أساس شهري ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع.

أما على أساس شهري فتسارع التضخم الأمريكي 0.3%، وهو مستوى أعلى من التقديرات البالغة 0.2%، ومقابل مستويات 0.1% في نوفمبر.

ويشكل تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة تحدياً لتوقعات السوق بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريباً في خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد متصل صعد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية والطاقة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي زاد ما يسمى بالمؤشر الأساسي 3.9%. يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي لقياس اتجاه التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.

وفيما يتعلق بمستويات التضخم، التي تستثني أسعار الطعام والطاقة، فتسارعت إلى 0.3% و3.9% على أساس شهري وسنوي على الترتيب، ومقارنة بتوقعات عند 0.3% و3.8%.

كما ارتفعت أسعار الغذاء بنفس الوتيرة المسجلة في نوفمبر، وذلك بنحو 0.2%، بينما زادت أسعار الطاقة 0.4% بعد تراجع بنحو 2.3% في نوفمبر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل زيادات في أسعار المأوى والكهرباء والتأمين على السيارات. صعدت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، على عكس التوقعات بهبوطها.

من جهة أخرى تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية للمسؤولين أنهم يرجحون خفض الفائدة 3 مرات العام الحالي، رغم اختلاف صناع السياسات النقدية مع توقعات السوق بأن يجري التخفيض الأول في وقت أقربه مارس.

وارتفعت أسعار المسكن، التي تشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، وأسهمت في أكثر من نصف زيادته، بنسبة 0.5% في ديسمبر، وشمل الصعود ارتفاع أسعار الفنادق، التي انخفضت في الشهر السابق، ويرى الاقتصاديون أن الاعتدال المستمر في هذه الفئة هو المفتاح لخفض التضخم الأساسي إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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