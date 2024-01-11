الأبيض الإماراتي يواصل تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ في بداية مشواره في كأس آسيا

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ في بداية مشواره في كأس آسيا، وتقام المباراة على استاد خليفة الدولي في السادسة والنصف من مساء الأحد 14 يناير "بتوقيت الإمارات"، وتأتي المباراة ضمن المجموعة الثالثة, التي تضم إلى جانبهما منتخبي ايران وفلسطين.

وتواصلت تحضيرات الأبيض بعد وصوله إلى الدوحة في الثامن من الشهر الجاري، بحصص تدريبية يومية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية ، كما وقف على حالة اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية لاختيار الأكثر جاهزية للتشكيلة الأساسية.

وعقد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اجتماعات مع اللاعبين بصورة فردية وفي مجموعات، وعمل على معالجة بعض النقاط التي رافقت الأداء في التجارب الودية، والعمل على تعزيز الإيجابيات حتى يظهر المنتخب بالصورة المطلوبة في هذا المحفل القاري المهم.

من جانبه, أوضح علي صالح لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، اكتمال استعدادات الأبيض لخوض المباراة الأولى في كأس آسيا، أمام هونغ كونغ، مؤكداً احترامه للمنافس، مبيناً أن كل المنتخبات الموجودة في المجموعة تملك الدافع, وتسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب الوطني حظي بإعداد جيد لهذه البطولة، بعد أن أقام معسكراً بالعاصمة أبوظبي تخللته تجربتين وديتين أمام كل من غيرقيزستان وعمان، مضيفاً أن المباراتين الوديتين حققتا الهدف المطلوب، بعد أن وجد معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة في التجربتين، مضيفاً أن الجميع على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.



وقال عبد الله ادريس لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني، أن المباراة الأولى

هي الأهم في مرحلة المجموعات، لأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويرفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق نتيجة تعزز فرص الأبيض في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وقال: "كل تركيزنا في الوقت الراهن منصب على مواجهة هونغ كونغ، فتحضيراتنا سارت بشكل جيد، والتدريبات تواصلت بعد الوصول إلى الدوحة وسط روح معنوية عالية، وتنافس كبير بين اللاعبين من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية، وارتداء قميص المنتخب في مباريات كأس آسيا".

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