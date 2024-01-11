السائق السعودي الراجحي ومساعده الألماني يتعرضان لحادث خطير في رالي داكار

تعرض السائق السعودي يزيد الراجحي ومساعده الملاح الألماني تيمو جوتشالك، لحادث انقلاب سيارتهما "تويوتا هايلوكس أوفردرايف" خلال المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية اليوم الخميس، ما أدى إلى تحطمها.

وذكر الموقع الرسمي لرالي داكار السعودية أن سيارة الراجحي متصدر الرالي بعد 5 مراحل انقلبت بعد 51 كيلو مترا من القسم الأول في المرحلة الخاصة السادسة ،ما سبب لها أضراراً لا يمكن إصلاحها فوراً.

وأكد الموقع أن الراجحي وجوتشالك خرجا من السيارة دون إصابات، مشيرا إلى أنهما بحالة جيدة.

وقضى الحادث على آمال الراجحي بالفوز بالرالي الصحراوي الذي تحتضنه بلاده للعام الخامس توالياً، بعدما كان يتصدر الترتيب العام بفارق 30ر9 دقيقة عن حامل اللقب القطري ناصر العطية.

وتوقع الموقع الرسمي للرالي أن يستأنف الراجحي الرالي بدءًا من المرحلة الخاصة السابعة يوم الأحد القادم، مستفيداً من وجود عطلة بعد غد السبت لإنجاز التصليحات في سيارته مع الامتثال لجميع قواعد السلامة المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ينبغي ألا يكون القفص المقاوم للانطباق في المقصورة الذي يحمي السائق وملاحه في حالة تعرض السيارة لحادثٍ وتدحرجها ملتويا أو مصابا بتلف".

ونشرت صورة للسائق السعودي /42 عاما/ بجانب السيارة المتضررة وبصحبته رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل ،وهو يحمل بيديه جهاز تعليق السيارة.

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