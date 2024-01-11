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20 مليون يورو غرامة على 15 شركة غذائية في فرنسا بسبب مادة «البيسفينول»

1/11/2024 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، الخميس، أنها فرضت غرامات بقيمة 19.5 مليون يورو على 15 شركة للصناعات الغذائية، من بينها شركة يونيليفر البريطانية العملاقة، لاتفاقها بين عامي 2010 و2015 على عدم الإبلاغ «بشأن وجود أو عدم وجود مادة البيسفينول أ» في عبوات منتجاتها.

تم حظر مادة البيسفينول أ (BPA) في فرنسا منذ عام 2015 في عبوات المواد الغذائية المعلبة، وتصنفها وكالة سلامة الأغذية الفرنسية من بين المسببات للاضطرابات في الغدد الصماء، ويشتبه في ارتباطها باضطرابات وأمراض متعددة، منها سرطان الثدي والعقم.

وبحسب الوكالة فإن الجهات المعنية أرادت، بحسب التعابير التي استخدمتها، «تجنب التسبب في عدم ثقة المستهلك»، واتفقت على «عدم استخدام غياب الـ«بيسفينول أ» كحجة تجارية، يمكن أن تؤدي إلى زعزعة كاملة في سلسلة القيمة».

وكان الهدف من هذا التفاهم «منع الشركات المصنعة من الإبلاغ بشأن عدم وجود مادة الـ«بيسفينول أ» في عبوات المواد الغذائية الخاصة بها»، و«تشجيع الشركات المصنعة على رفض تسليم عبوات لمنتجات خالية من البيسفينول أ قبل حظرها في فرنسا»، ثم «التوقف عن تسويق الأطعمة المعلبة التي تحتوي على البيسفينول أ بعد هذا التاريخ»، بحسب البيان.

وفرضت الهيئة عقوبات على ثلاث جهات متخصصة في صناعة الأغذية المعلبة، بالإضافة إلى اتحاد مصنعي العلب الفرنسيين.

وأضاف البيان «فرضت أيضاً عقوبات على إحدى عشرة شركة جرت مقاضاتها باعتبارها أعضاء في هذه المنظمات، ويصل المبلغ التراكمي للعقوبات إلى ما يقرب من 20 مليون يورو».

وتشمل قائمة الشركات، الفرنسية أندروس، وبوندوييل، وشارل إيه أليس، وكوفيجيو، وكونسيرف فرانس، ودوسي، والمجموعة الأمريكية جنرال ميلز، والبريطانية يونيليفر، إضافة إلى «موزعي العلب» أرداغ الأيرلندية، وأميريكن كراون الأمريكية، وماسيي الفرنسية.

ولفتت هيئة المنافسة إلى «فرض عقوبات على المنظمات المهنية الأربع المعنية بالإضافة إلى الشركات الأعضاء الإحدى عشرة بمبلغ إجمالي قدره 19 مليوناً و553 ألفاً و400 يورو».

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