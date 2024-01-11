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السجن المشدد لـ14 متهماً في مصر بقضية «فض اعتصام رابعة»

1/11/2024 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة».

وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً في القضية اليوم، معاقبة متهم بالسجن لمدة خمس سنوات، والبراءة لمتهم آخر.

وكانت القضية تضم 739 متهماً، بينهم مصور صحفي محبوس، وآخرين أبرزهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم.

ووجَّهت النيابة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام في عام 2013.

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