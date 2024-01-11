محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية. أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن وأفراد المجتمع والإسهام في تحقيق تطلعاتنا التنموية المستقبلية. وأثني على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم بتفان وإخلاص على مدى السنوات الماضية».
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