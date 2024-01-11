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محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية

1/11/2024 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية. أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن وأفراد المجتمع والإسهام في تحقيق تطلعاتنا التنموية المستقبلية. وأثني على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم بتفان وإخلاص على مدى السنوات الماضية».

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