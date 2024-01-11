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عبدالملك الحوثي: لن يبقى أي اعتداء أمريكي دون رد

1/11/2024 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال عبد الملك الحوثي إن
العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني


وأضاف لن يبقى أي اعتداء أمريكي دون رد وموقف واشنطن ولندن لن يمنعنا من وقف الجرائم الإسرائيلية.

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