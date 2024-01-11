عبدالملك الحوثي: لن يبقى أي اعتداء أمريكي دون رد

عبدالملك الحوثي: لن يبقى أي اعتداء أمريكي دون رد
التاريخ
1/11/2024 10:00:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال عبد الملك الحوثي إن
العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني
وأضاف لن يبقى أي اعتداء أمريكي دون رد وموقف واشنطن ولندن لن يمنعنا من وقف الجرائم الإسرائيلية.
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