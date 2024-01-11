الفريق القانوني لجنوب أفريقيا : إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإب

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي ، الخميس ، بعد رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة: نهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.

وأضاف الفريق

: دعمنا جميع القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبين ان هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال الفريق

: المناظر المروعة التي شاهدناها في قطاع غزة حولت القطاع إلى قبر كبير.

وتابع : كان علينا اتخاذ أي إجراءات لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبين الفريق

: ننتظر أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير الواقع المؤلم على الأرض في قطاع غزة.

واردف

: موقفنا واضح كونه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين.

وشدد الفريق

: قضيتنا ليست ضد اليهود، ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.