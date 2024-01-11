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الفريق القانوني لجنوب أفريقيا : إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإب

1/11/2024 9:25:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي ، الخميس ، بعد رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة: نهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.

وأضاف الفريق
: دعمنا جميع القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبين ان هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال الفريق
: المناظر المروعة التي شاهدناها في قطاع غزة حولت القطاع إلى قبر كبير.

وتابع : كان علينا اتخاذ أي إجراءات لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبين الفريق
: ننتظر أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير الواقع المؤلم على الأرض في قطاع غزة.

واردف
: موقفنا واضح كونه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين.

وشدد الفريق
: قضيتنا ليست ضد اليهود، ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

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