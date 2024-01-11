الفريق القانوني لجنوب أفريقيا : إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي ، الخميس ، بعد رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة: نهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.
وأضاف الفريق
: دعمنا جميع القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبين ان هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
وقال الفريق
: المناظر المروعة التي شاهدناها في قطاع غزة حولت القطاع إلى قبر كبير.
وتابع : كان علينا اتخاذ أي إجراءات لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وبين الفريق
: ننتظر أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير الواقع المؤلم على الأرض في قطاع غزة.
واردف
: موقفنا واضح كونه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين.
وشدد الفريق
: قضيتنا ليست ضد اليهود، ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
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