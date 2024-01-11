مشرعون أميركيون: إسرائيل تؤخر إدخال المساعدات إلى غزة

مشرعون أميركيون: إسرائيل تؤخر إدخال المساعدات إلى غزة
التاريخ
1/11/2024 9:25:22 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مشرعين أميركيين زاروا معبر رفح قولهم إن عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
MENAFN11012024000151011027ID1107709797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.