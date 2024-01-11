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مشرعون أميركيون: إسرائيل تؤخر إدخال المساعدات إلى غزة

1/11/2024 9:25:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مشرعين أميركيين زاروا معبر رفح قولهم إن عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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