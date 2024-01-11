يقدم الطعام مجاناً .. افتتاح مطعم خاص بالفقراء في مصر

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر تم افتتاح مطعم خاص بالفقراء، حيث يقدم لهم الوجبات مجاناً، ويستقبل الراغبين منهم لتناول الطعام داخله، وسط مباركة حكومية ودعم من مؤسسات أهلية واجتماعية.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أمس، أول فرع لسلسة مطاعم "الأخوة الإنسانية"، الذي يوفر وجبات غذائية متكاملة ومجانية للأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز التكافل المجتمعي حيث تشارك الوزارة من خلال برامج دعم المواطنين ومن قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر فيه، وفقا للعربية نت.

وذكرت الوزارة المصرية أن المطعم يأتي تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في مايو الماضي، بشأن هذه المبادرة، حيث سيقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائياً ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، كما يقدم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم.

وكشفت الوزارة أن فكرة المطعم ترتكز على مبدأ الأخوة والتكافل، حيث سيتم تقديم وجبات إلى جميع الفئات في المجتمع من خلال مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها، مضيفة أن المبادرة ستقوم بجمع التبرعات والمساهمات المختلفة من أصحاب المسؤولية المجتمعية الراغبين في الانضمام.

وحسب الوزارة فإن المطعم يقدم قائمة طعام موحدة لجميع الفئات، تحتوي على العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة "الوجبة السعيدة" في المطاعم التجارية.

وأكدت وزيرة التضامن أن الأخوة هي الرابطة العالمية للإنسان، تذوب فيها الانتماءات الطبقية والدينية والسياسية، وتساعد على سد الفجوات المجتمعية وتعاظم تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن هذا العمل ينمي الإحساس بمسؤولية المجتمع نحو الآخر، ويساهم في تعزيز فكرة أن التغذية الجيدة حق للفقراء، والمساهمة في كفالة هذه الحقوق هو واجب على الجميع، وبصفة خاصة على مؤسسات التمويل وعلى الفئات القادرة اقتصادياً.

من جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" أن فكرة المطعم تعد بمثابة دعم نفسي للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم ومساندة للأسرة في ظل ظروف الغلاء، عن طريق مساهمة القادر في تحمل عبء وتكلفة وجبة غير القادر، مشيرةً إلى أنها فكرة فريدة من نوعها تنفذ لأول مرة في مصر ومتوقعة نجاحها في كافة المحافظات المصرية.



