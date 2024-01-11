كأس آسيا لكرة القدم تنطلق غدا بقطر ومنتخبنا يواجه هونج كونج الأحد المقبل



تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها 10 منتخبات عربية، هي قطر(المستضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والأردن.

وتقام منافسات البطولة عبر 51 مباراة على 9 ملاعب هي لوسيل الذي يشهد مباراتي الافتتاح، والختام، وملاعب البيت، والجنوب، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، وجاسم بن حمد، وعبد الله بن خليفة.

وستكون الانطلاقة الأولى لمنتخبنا الوطني يوم الأحد المقبل، حينما يواجه منتخب هونج كونج على استاد خليفة الدولي، فيما يلتقي يوم الخميس 18 يناير مع منتخب فلسطين على استاد الجنوب، والثلاثاء 23 من الشهر نفسه مع منتخب إيران على استاد المدينة التعليمية.

وينتظر نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، أبرزها فك ارتباطه في عدد الأهداف المسجلة بالبطولة مع كل من القطري المعز علي، والياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد ( 9 أهداف) لكل منهم، للاقتراب من الكوري الجنوبي لي دونج، 10 أهداف، والإيراني علي دائي صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في البطولة ( 14 هدفا).

وتشهد النسخة الحالية من البطولة الظهور الأول لمنتخب طاجيكستان، وعودة كل من منتخبات هونج كونج لأول مرة منذ آخر مشاركة في عام 1968، وكذلك عودة منتخبي إندونيسيا، وماليزيا، للمشاركة منذ استضافتهما الحدث في نسخة 2007.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد كلف الحكم الدولي الإيراني، علي رضا فغاني لإدارة المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع بين قطر حاملة اللقب، ولبنان.

ويطمح المنتخب القطري، في الحفاظ على لقبه الذي توج به للمرة الأولى خلال النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019.

وسبق أن تحقق اللقب مرتين متتاليين لـ 4 منتخبات، وهي الكوري الجنوبي في نسختي 1956، 1960، والإيراني في نسختي 1968، و1972، والسعودي في نسختي 1984، و1988، والياباني في نسختي 2000، و2004.

كما تشهد المباراة الافتتاحية الظهور الأول لنظام التسلل شبه الآلي، الذي سيتم تطبيقه في هذه النسخة من البطولة، ليكون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اتحاد قاري يقوم بتطبيق هذا النظام في بطولة قارية.

وتشهد المنافسات أيضا الظهور الأول لـ14 مدربا في كأس آسيا، وهم الإسباني تينتين ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر(المستضيف)، والصربي الكسندر يانكوفيتش، مدرب الصين، والكرواتي إيجور ستيماك، مدرب الهند، ومواطنه بيتر سيجارت، مدرب طاجيكستان، والنرويجي يورن اندرسن، مدرب هونج كونج، والتونسي مكرم دبوب، مدرب فلسطين، والكوري الجنوبي شتين تاي يونج، مدرب إندونيسيا، ومواطنه كيم بان جون، مدرب ماليزيا، والألماني يورجن كلينسمان، مدرب كوريا الجنوبية، والمغربي حسين عموتة، مدرب الأردن، والياباني ماستادا، مدرب تايلاند، والسلوفاكي ستيفان تاركوفيتش، مدرب قيرغيزستان، والايطالي روبرتو مانشيني، مدرب السعودية، والإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق.

ويبقى المنتخب الياباني هو الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بـ 4 ألقاب، يليه منتخب السعودية بـ3 ألقاب، ومثلها لمنتخب إيران.

ويشهد الدور الأول من البطولة 4 مواجهات عربية تجمع بين كل من قطر مع لبنان، والسعودية مع عمان، وفلسطين مع الإمارات، والأردن مع البحرين.

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