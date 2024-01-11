الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال في العملات المشفرة والأصول الرقمية

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من أخطار الاحتيال في العملات المشفرة، لكونها تشكل تهديداً عابراً للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن الاحتيال في العملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين، لكونها تشكّل تهديداً عابراً للحدود من قبل المخترقين.

وأضاف أن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية معرضة الخصوصية الشخصية للخطر وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العملات المشفرة.

وأشار إلى أن البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية وعواقبه.

وأكد استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.

وطالب الدكتور محمد الكويتي المستثمرين في العملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها خاصة تلك التي تبدو جيدة جداً لدرجة تثير الشك.

وأوضح أن الطرق الاحتيالية الشائعة في العملات المشفرة تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العملات المشفرة من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.

وأضاف أن من طرق الاحتيال أيضاً تقديم وعود بأرباح مضمونة من خلال تشغيل العملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم.

وشدد الكويتي على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة، موضحاً عدداً من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العملات المشفرة، ومن أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جداً لدرجة تثير الشك، واستخدم كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف على الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة الى التحقق من شرعية أي منصة أو شركة قبل الاستثمار فيها.

يُذكر أن بيانات شبكتي CoinPedia وPYMNTS، تشير الى أنه تمت سرقة ما يقارب 2.38 مليار دولار على مدى 11 شهراً حتى نوفمبر 2023، ما يشكل تهديداً كبيراً لأمن الأصول الرقمية.

وتعد Ethereum الشبكة الأكثر استهدافاً في مجال العملات المشفرة، حيث تعرضت لما يقرب من 38% من إجمالي الهجمات السيبرانية.

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